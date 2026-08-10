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Спорт

С россиян потребовали крупные суммы денег за допуск на международные турниры

Чемпионка мира Кукушкина заплатила большую сумму денег за нейтральный статус
Федерация скейтбординга и роллер-спорта России

Чемпионка мира и Европы по роллер-спорту, бывшая фигуристка Анна Кукушкина рассказала в интервью «Газете.Ru», что раньше россиян заставляли платить крупные суммы денег за то, чтобы получить возможность выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета.

«В прошлом году, чтобы получить нейтральный статус, надо было заплатить большую сумму денег. В этом году правила изменились — подписав нужные документы, статус теперь можно было получить без оплаты.

Здорово, что наша Федерация скейтбординга и роллер-спорта России добилась отмены этого денежного взноса. Благодаря этому наших спортсменов даже на Кубок мира в Милане поехало в разы больше, чем на предыдущие турниры, когда не было послаблений», — сказала Кукушкина.

Чемпионка мира отметила, что сборная России является лидером мирового роллер-спорта. На прошедшем недавно Кубке мира в Милане российские спортсмены завоевали 11 медалей.

«Еще когда роллер-спорт только зарождался, когда были первые, еще даже неофициальные чемпионаты, у России уже были чемпионы мира и Европы — с 2008 года. То есть мы всегда были одними из трендмейкеров, и за нами тянулись многие. Пока нас не было на соревнованиях, мы не потеряли хватку — и Кубок мира в Милане это показывает», — подчеркнула Кукушкина.

Ранее чемпионка мира из России назвала причину побега украинок с пьедестала почета: «Мне только надели медаль — и они сразу уходят».

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