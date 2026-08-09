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«Галатасарай» договорился с «Локомотивом» по трансферу Батракова

«Галатасарай» согласовал все условия с «Локомотивом» по трансферу Батракова
Алексей Филиппов/РИА Новости

Стамбульский «Галатасарай» согласовал все условия с руководством московского «Локомотива» по трансферу полузащитника сборной России Алексея Батракова. Об этом сообщает турецкий журналист Угур Озтюрк в Х.

По информации источника, стороны договорили о сумме трансфера в €25 млн, включая бонусную часть.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач. В текущем сезоне на его счету три игры и одна голевая передача.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, как выйти из кризиса.

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