В «Ростове» рассказали, считают ли старт сезона успешным

Тренер «Ростова» Альба заявил, что пока не считает старт сезона успешным

Главный тренер «Ростова» Джонатан после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что говорить об осторожном оптимизме после старта сезона пока рано.

«Говорить об оптимизме можно будет после следующей игры. Если мы добьемся в ней победы, то тогда можно говорить об этом. Пока мы настроены на работу, нам необходимо продолжать в том же духе, мы хотим добиваться победы в каждой игре», — заявил Альба.

Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. «Ростов» идет на седьмом месте, имея в активе четыре балла.

В следующем туре чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 15 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» сообщили, что упустили победу над ЦСКА.