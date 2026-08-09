В «Ростове» заявили, что упустили победу над ЦСКА

Тренер «Ростова» Альба заявил, что его команда была близка к победе над ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Джонатан после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда может считать упущенной победу над соперником. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если говорить про эту встречу, то во втором тайме мы играли лучше соперника. В первом же армейцы были лучше, это стоит признать. Во второй половине мы поменяли игру, стали создавать моменты. Мы могли и победить», — заявил Альба.

Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав пять очков. «Ростов» идет на седьмом месте, имея в активе четыре балла.

В следующем туре чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 15 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.

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