Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

В «Акроне» рассказали, над чем надо работать команде в первую очередь

Тренер «Акрона» Благоевич заявил, что нужно работать над реализацией моментов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что его команде необходимо работать над реализацией моментов.

«В первых играх чемпионата мы хорошо двигали мяч до последней трети поля, но у соперника больше ударов. Это действительно наша проблема. Нужно правильно выбирать, когда пробить по воротам, когда отдать передачу. Нам надо работать над этим. У нас получается добираться до последней трети, но не хватает качественного решения. При этом заметно, что команда прогрессирует в этом компоненте», — заявил Благоевич.

Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает десятое место, набрав два очка. «Акрон» располагается на 14-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московской «Родиной». Игра пройдет 15 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее в «Акроне» рассказали, как смогли увезти ничью с «Локомотивом».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 9 августа. Предложение перемирия от Турции и короткие рабочие недели в 2027 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!