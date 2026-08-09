В «Акроне» рассказали, над чем надо работать команде в первую очередь

Тренер «Акрона» Благоевич заявил, что нужно работать над реализацией моментов

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что его команде необходимо работать над реализацией моментов.

«В первых играх чемпионата мы хорошо двигали мяч до последней трети поля, но у соперника больше ударов. Это действительно наша проблема. Нужно правильно выбирать, когда пробить по воротам, когда отдать передачу. Нам надо работать над этим. У нас получается добираться до последней трети, но не хватает качественного решения. При этом заметно, что команда прогрессирует в этом компоненте», — заявил Благоевич.

Встреча, которая прошла в Москве 8 августа на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает десятое место, набрав два очка. «Акрон» располагается на 14-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московской «Родиной». Игра пройдет 15 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее в «Акроне» рассказали, как смогли увезти ничью с «Локомотивом».