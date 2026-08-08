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Стала известна главная цель «Спартака»

«Чемпионат»: «Спартак» намерен до конца трансферного окна подписать Коррею
РИА Новости

Московский «Спартак» намерен до конца трансферного окна подписать вингера кипрского «Пафоса» Жоау Коррею. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в российском клубе восхищены умением игрока одинаково полезно выступать как на правом фланге атаки, так и на правом фланге обороны.

Кабо-вердинец в минувшем сезоне чемпионата Кипра принял участие в 23 матчах, в которых забил десять мячей.

После двух туров Российской премьер-лиги «Спартак» идет в лидерах турнирной таблицы, набрав шесть очков. «Спартак» и «Краснодар» встретятся в Москве в воскресенье, 9 августа, игра начнется в 20:00 по столичному времени.

В предыдущем матче, прошедшем 5 августа в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, «Спартак» обыграл «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Ранее сообщалось об изменении времени начала матча «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ.

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