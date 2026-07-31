Изменено время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ

Матч «Спартак» --«Краснодар» в третьем туре РПЛ начнется на 30 минут раньше

Матч «Спартак» — «Краснодар», который пройдет в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), начнется на 30 минут раньше назначенного времени, в 20:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Матч пройдет 9 августа в Москве.

В матче 1-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1.

На 12-й минуте Мирлинд Даку открыл счет. На 45+6-й минуте Боселли сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма Никита Кривцов забил гол, но он был отменен из-за офсайда у Воробьева. На 66-й минуте Кривцов вновь забил, и этот гол был засчитан. Третий гол «Краснодара» в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан.

В первом туре «Спартак» обыграл «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее «Спартак» отказался от подписания Артема Дзюбы.