Овечкин ответил на вопрос, готов ли тренировать сборную России

Овечкин заявил, что не будет играющим тренером сборной России по хоккею

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не готов исполнять роль играющего тренера в национальной сборной. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я пока игрок, а играющим тренером быть не хочу. У нас есть тренеры с колоссальным опытом», — заявил Овечкин.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее Овечкин рассказал, за какую команду сыграет свой последний матч.