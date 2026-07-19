Овечкин раскрыл, за какую команду сыграет свой последний матч

Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью FONtour заявил, что не прервет сезон в Национальной хоккейной лиге, если побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Во-первых, надо сначала побить, а потом уже смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить? <...> Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», — заявил он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

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