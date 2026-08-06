Глава РПЛ: надеюсь, Бартраков получит достойное предложение и уедет

Глава Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду на то, что игрок «Локомотива» Алексей Батраков получит достойное предложение от европейского клуба, передает «Матч ТВ».

«Что касается Батракова, то надеюсь, что он тоже ярко себя проявит, получит достойное предложение и уедет. Если он остается здесь и проведёт всю карьеру в «Локомотиве», как, например, Акинфеев в ЦСКА, то я тоже буду счастлив», — сказал Алаев.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется французский «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара», однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее агент рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ».