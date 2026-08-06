Футболист «Краснодара» о легенде «Спартака»: просто старик, его слова надо делить на два

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев заявил, что слова экс-игрока московского «Спартака» Александра Бубнова можно делить на два, передает «Чемпионат».

«Бубнов сказал, что «Спартак» является фаворитом РПЛ? Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда», — сказал Пальцев.

«Спартак» и «Краснодар» проведут очный поединок 9 августа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл «Оренбург». Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

Ранее тренер «Спартака» заявил, что в футболе надо сохранять скромность.