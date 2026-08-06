Бывший игрок сборной России назвал команду-ориентир для новичков Премьер-лиги

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о неудачном старте в Российской премьер-лиге вышедших из Первой лиги московской «Родины» и воронежского «Факела».

«Зачастую бывает, что команда либо попадает в волну, как «Балтика» в том сезоне, которая сразу же показала хорошую игру и результаты. Еще открыто трансферное окно, наверняка будут усиления, нужно подождать. Но все же переход между дивизионами всегда сложно, когда из Первой лиги переходишь на уровень Премьер-лиги. Надо подождать. «Факел» и «Родина» пока немножко уступают, но и соперники у них в первых турах были выше классом», — отметил Деменко.

«Родина» в первом туре потерпела поражение со счетом 0:3 от московского «Спартака», а во втором уступила «Ростову» (2:4). «Факел» в первом туре проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), хотя открыл счет, а затем уступил «Краснодару» (3:2), едва не отыгравшись в конце.

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