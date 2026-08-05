Легенда РПЛ назвал, кто возглавит «Динамо» после отставки Шварца

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о неудачно старте московского «Динамо», предсказав возможную отставку Сандро Шварца и назвав имя его потенциального приемника.

«Посмотрел две игры, пока, кажется, не находит тренер «Динамо» контакта с командой. Если так продолжится, то будет сложно. «Динамо» должно показывать другой футбол. Если два-три тура ничего хорошего не произойдет, не удивлюсь, если «Динамо» возглавит Слуцкий», — считает Деменко.

Шварц вернулся в «Динамо» после предыдущего сезона, однако под руководством немецкого специалиста бело-голубые набрали всего одно очко в двух турах, сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и потерпев поражение от калининградской «Балтики» (1:2). Леонид Слуцкий покинул китайский «Шанхай Шеньхуа», который возглавлял на протяжении трех лет.

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