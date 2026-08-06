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Агент не уверен, что Батраков может играть в «Галатасарае»

Агент Гурцкая: не уверен, что Батраков может играть в «Галатасарае»
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая на на YouTube-канале «Это футбол, брат!» выразил неуверенность в том, что игрок московского «Локомотива» Алексей Батраков может играть за турецкий «Галатасарай».

«Вчера смотрел состав специально, когда увидел, что Батракова связывают с «Галатасараем», я посмотрел состав команды. Не уверен, что там может играть Батраков. Не уверен», — сказал Гурцкая.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется французский «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара», однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее Батраков согласился на переход в «Галатасарай».

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