Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

«Не хватит слов, чтобы выразить всю свою любовь к Мише»: Трусова о дне рождения сына

Трусова о сыне: это был по-настоящему удивительный год
Telegram-канал «Alexandra Trusova»

Российская фигуристка, вице-чемпионка Олимпиады Александра Трусова рассказала в своих соцсетях, что празднует первый день рождения своего сына Михаила.

«Нашему любимому сыну исполнился 1 год. Это был по-настоящему удивительный год, и у меня не хватит слов, чтобы выразить всю свою любовь к Мише. Я еще никогда в жизни не была так счастлива как сейчас, когда он появился в нашей жизни», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова рассказала о похудении после родов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!