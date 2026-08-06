«Не хватит слов, чтобы выразить всю свою любовь к Мише»: Трусова о дне рождения сына

Трусова о сыне: это был по-настоящему удивительный год

Российская фигуристка, вице-чемпионка Олимпиады Александра Трусова рассказала в своих соцсетях, что празднует первый день рождения своего сына Михаила.

«Нашему любимому сыну исполнился 1 год. Это был по-настоящему удивительный год, и у меня не хватит слов, чтобы выразить всю свою любовь к Мише. Я еще никогда в жизни не была так счастлива как сейчас, когда он появился в нашей жизни», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова рассказала о похудении после родов.