Бывший президент «Локомотива»: Батракова ничего хорошего в «Локомотиве» не ждет

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская призвала Алексея Батракова скорее уйти из клуба, передает Rusfootball.info.

«Я бы советовала Батракову как можно скорее уходить из «Локомотива». Он молодой парень, сейчас он явно на слуху у многих клубов. Желаю ему найти хорошую команду в Европе. В «Локомотиве» ничего хорошего его не ждет», — сказала Смородская.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется французский «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара», однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее Батраков согласился на переход в турецкий «Галатасарай».