Футболист «Локомотива» Батраков согласился на переход в «Галатасарай»

Футболист московского «Локомотива» Алексей согласился на переход в турецкий «Галатасарай». Об этом рассказал в своих соцсетях журналист Эрдем Ачикгоз.

Ачикгоз отметил, что трансфер почти полностью оформлен, остались лишь некоторые детали.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется французский «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара», однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на информацию о переезде Батракова в Турцию.