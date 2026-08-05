Футболист «Зенита» попал в больницу после матча с «Балтикой»

Футболист «Зенита» Кондаков попал в больницу после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над калининградской «Балтикой» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России рассказал, что игрок клуба Даниила Кондакова попал в больницу. Его слова передает пресс-служба команды.

«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение», — сказал Семак.

Кондаков в начале второго тайма получил удар локтем по лицу и не смог продолжить встречу.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Кевин Андраде. Он отличился на четвертой минуте. Также в группе с «Зенитом» и «Балтикой» играют самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

«Крылья» в матче первого тура обыграли махачкалинцев. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 15-й минуте счет в матче открыл игрок самарцев Денис Макаров. В самом начале второго тайма пенальти реализовал игрок махачкалинцев Владимир Хубулов. Чинеду Джеффри на 63-йй минуте точным ударом принес победы «Крыльям Советов».

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