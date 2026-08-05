В «Спартаке» прокомментировали разгром «Оренбурга»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в матче Кубка России против «Оренбурга» заявил, что полностью доволен содержанием игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы очень рады сегодняшнему пеформансу, большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, мы сегодня чувствовали себя максимально комфортно дома, это было просто замечательно», — заявил Карседо.

Встреча прошла 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе со «Спартаком» и «Оренбургом» играют московская «Родина» и казанский «Рубин». «Родина» разгромила «Рубин» в матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее в «Оренбурге» попросили прощения за разгром от «Спартака».