16-летний футболист «Спартака» установил рекорд клуба

16-летний Павел Полех стал самым молодым автор гола в истории московского «Спартака».

Нападающий отличился в матче Кубка России с «Оренбургом» в возрасте 16 лет и 246 дней. Полех побил рекорд Жано Ананидзе, который в 2009 году забил мяч «Краснодару» в возрасте 16 лет и 278 дней.

Для Полеха этот матч стал третьим в профессиональной карьере.

«Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1.

Счет открыл Пабло Солари. Он отличился на 26-й минуте. Манфред Угальде на 32-й минуте ударом с пенальти удвоил преимущество красно-белых. В начале второго тайма Угальде довел счет до разгрома. На 78-й минуте Наиль Умяров забил четвертый мяч в ворота «Оренбурга». На 80-й минуте один мяч отыграл Андрей Касаджиков. Окончательный счет установил 16-летний Павел Полех.

Также в группе со «Спартаком» и «Оренбургом» играют московская «Родина» и казанский «Рубин». «Родина» разгромила «Рубин» в матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее московское «Динамо» вырвало победу у «Факела» в матче Кубка России.