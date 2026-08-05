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«Динамо» вырвало победу у «Факела» в матче Кубка России

«Динамо» со четом 1:0 обыграло «Факел» в матче Кубка России
Александр Вильф/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота срезал футболист «Факела» Игорь Юрганов.

Также в группе с «Факелом» и «Динамо» играют «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Они проведут поединок 5 августа.

Московский «Спартак» является действующим победителем Кубка России. В финале прошлого розыгрыша москвичи обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. «Спартак» впервые выиграл Кубок России с 2022 года, когда обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата.

Ранее Неймар сорвался на соперников после матча.

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