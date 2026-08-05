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Неймар сорвался на соперников после матча

Неймар сорвался на соперников после матча «Сантоса» в Кубке Бразилии
Ahmed Yosri/Reuters

Нападающий «Сантоса» Неймар устроил словесную перепалку с руководителями клуба «Ремо» после ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии.

На протяжении всей встречи Неймар подвергался освистыванию со стороны болельщиков «Ремо», а игроки соперника, по информации СМИ, активно провоцировали форварда.

В подтрибунном помещении сразу после финального свистка матча, который завершился победой его команды со счетом 1:0, конфликт продолжился. Неймар начал танцевать в нескольких метрах от оппонентов, что вызвало агрессивную реакцию со стороны руководства «Ремо» — они повалили несколько металлических ограждений.

«Вылетели! Вылетели!» — выкрикивал футболист в адрес представителей соперника.

Помимо «Сантоса», Неймар выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

Ранее Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, проведя 130 официальных матчей с 2010 года, в которых забил 80 голов и отдал 59 результативных передач. На чемпионате мира 2026 года бразильцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2, а победителем турнира стала Испания.

Ранее Неймару установили бюст в музее.

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