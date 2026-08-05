Бывший игрок сборной России назвал неожиданный клуб, который удачно выступит в текущем сезоне

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о калининградской «Балтике», которой после удачного прошлого чемпионата многие прочили кризис второго сезона.

«Многие говорили, что «Балтике» будет сложно – все-таки продали ряд лидеров. После первого тура тоже говорили, что команда не та. Но мне кажется, что Андрей Талалаев нашел ключики. Сейчас приобретение Латышонка – правильное и вовремя. Продали Бориско в ЦСКА, а Евгения оперативно взяли в аренду. Мы видим, что у команды хорошее физическое состояние, от нее можно многого ждать. «Балтика» пока скорее радует, второй сезон показывая качественную, добротную игру. Это важный фактор», — считает Деменко.

«Балтика» в первом туре Российской премьер-лиги уступила московскому ЦСКА (1:2), хотя открыла счет на первой минуте встречи. Однако во втором туре калининградцы со счетом 2:1 переиграли на своем поле московское «Динамо».

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