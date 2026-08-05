Названы три клуба, которые поборются за титул чемпиона РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что именно эти три клуба будут бороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге в этом сезоне.

«Пока на данный момент мы видим, что три команды не теряют очки – «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». Между ними будет гонка. Но я все равно не снимаю отсюда ЦСКА, «Локомотив». Все равно все будут терять очки, как минимум в матчах между собой. Многое покажут матчи с командами нижней части таблицы, особенно для ЦСКА и «Локо». Но все же тройка лидеров выделяется, да», — считает Деменко.

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по шесть очков после двух туров чемпионата РПЛ. Кроме них, стопроцентный результат показало только махачкалинское «Динамо». На счету ЦСКА четыре набранных балла, «Локомотив», который уступил как раз махачкалинцам, имеет в активе только одно очко.

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