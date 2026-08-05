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Тренер «Спартака» не стал отвечать на вопрос о переходе Даку

Тренер «Спартака» Карседо не ответил на вопрос о переходе Даку
JГ?Rgen Jarnberger/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» не стал отвечать на вопрос о переходе Мирлинда Даку в команду, передает «Матч ТВ».

«Где Даку? Весь фокус на игре с «Оренбургом». Видел ли я Даку? Фокус на игре», — сказал Карседо.

В матче второго тура «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат». В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее итальянский футболист поддержал возможный переход Даку в «Спартак».

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