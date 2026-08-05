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«Спартак» и «Оренбург» объявили составы на матч Кубка России

Стали известны составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч Кубка России
Максим Блинов/РИА Новости

Московский «Спартак» и «Оренбург» объявили составы на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Помазун, Джику, Ву, Парада, Саусь, Литвинов, Мартинс, Солари, Угальде, Пруцев, Дмитриев.

«Оренбург»: Рудаков, Поройков, Савельев, Назаренко, Голыбин, Касимов, Иващенко, Дударин, Васильев, Бош, Ценов.

Встреча состоится в Москве 5 августа. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

4 августа появилась информация о том, что систему персональной идентификации болельщиков (Fan ID) введут на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с сезона-2027/28.

«Спартак» является действующим победителем Кубка России. В финале прошлого розыгрыша москвичи обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. «Спартак» впервые выиграл Кубок России с 2022 года.

Ранее футболист московского ЦСКА рассказал, ездил бы он на метро.

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