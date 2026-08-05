Футболист ЦСКА рассказал, ездил бы он на метро

Игрок ЦСКА Круговой рассказал, что спокойно ездил бы на метро

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой признался, что спокойно ездил бы на метро, передает «Советский спорт».

«Мне неудобно добираться на метро: рядом со мной в принципе нет станции. Если бы я жил недалеко от нее, то спокойно ездил бы на метро — вообще с кайфом», — сказал Круговой.

4 августа московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе ЦСКА мяч забил Матеус Рейс. Он отличился на 40-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5:4. Сильянов не забил единственный пенальти.

Также в группе с ЦСКА и «Локомотивом» играют «Ростов» и «Акрон». Матч между «Ростовом» и «Акроном» завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

Ранее Алексей Батраков обратился к фанатам после поражения «Локомотива» от ЦСКА.