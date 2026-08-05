В Испании предложили отказаться от совместного с Марокко ЧМ-2030

Парламентская испанская группа Sumar внесла в конгресс предложила отказаться от проведения вместе с Марокко чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает EFE.

Документ подписали четыре депутата, трое из которых представляют партию «Объединённые левые». Авторы инициативы предложили Международной федерации футбола, Королевской испанской футбольной федерацией и властями Португалии пересмотреть модель предстоящего чемпионата мира.

В документе указывается, что футболом нельзя обелить все подряд.

ЧМ-2030 должны принять Испания, Португалия и Марокко. Стартовые игры пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Джанни Инфантино объяснил, почему ЧМ-2030 станет лучшим в истории.