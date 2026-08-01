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Спорт

Инфантино объяснил, почему ЧМ-2030 станет лучшим в истории

Инфантино: ЧМ-2030 станет лучшим в истории, потому что пройдет в Марокко
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира — 2030 станет лучшим в истории, потому что «пройдет в самой красивой из красивейших стран — в Марокко. Его слова приводит COPE.

«Марокканцы — страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной сборной», — указал он.

ЧМ-2030 должны принять Испания, Португалия и Марокко. Стартовые игры пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены Союза европейский футбольных ассоциаций, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее был назван возможный дедлайн по решению о расширении ЧМ-2030 до 64 сборных.

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