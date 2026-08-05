Российские синхронистки выиграли третье золото чемпионата Европы

Российские синхронистки стали победительницами чемпионата Европы – 2026 в акробатической программ.

В составе сборной России выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. За свое выступление они получили 244,8221 балла.

Втрое место заняли испанки (242,2428). Третье место досталось итальянкам (219,2545). Четвертое место заняли украинские синхронистки набрав 212,9099 балла.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

В Париже сборная России выступает в нейтральном статусе.

Ранее российские синхронисты заявили, что их засудили на ЧЕ.