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Батраков обратился к фанатам после поражения «Локомотива» от ЦСКА

Батраков извинился перед фанатами «Локомотива» за результаты команды на старте сезона
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков принес извинения болельщикам за результаты команды на старте сезона. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Мы извиняемся сейчас за результаты, которые показываем в эти три тура. Мы тоже переживаем, нас, как и вас, это не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде», — сказал Батраков.

Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе ЦСКА мяч забил Матеус Рейс. Он отличился на 40-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5:4. Сильянов не забил единственный пенальти.

«Газета» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с ЦСКА и «Локомотивом» играют «Ростов» и «Акрон». Матч между «Ростовом» и «Акроном» завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

Ранее агент рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ».

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