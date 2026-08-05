Батраков обратился к фанатам после поражения «Локомотива» от ЦСКА

Батраков извинился перед фанатами «Локомотива» за результаты команды на старте сезона

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков принес извинения болельщикам за результаты команды на старте сезона. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Мы извиняемся сейчас за результаты, которые показываем в эти три тура. Мы тоже переживаем, нас, как и вас, это не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде», — сказал Батраков.

Московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе ЦСКА мяч забил Матеус Рейс. Он отличился на 40-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Сильянов. В серии пенальти ЦСКА победил со счетом 5:4. Сильянов не забил единственный пенальти.

«Газета» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с ЦСКА и «Локомотивом» играют «Ростов» и «Акрон». Матч между «Ростовом» и «Акроном» завершился со счетом 4:0 в пользу ростовчан. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

Ранее агент рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ».