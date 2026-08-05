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Мостовой заявил, что не в восторге от тренерских способностей Талалаева

Мостовой не в восторге от способностей тренера «Балтики» Талалаева
Александр Подгорчук/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что он не в восторге от способностей тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

«Конечно, я не в восторге. Я это говорил. А какие способности? Как я и сказал, команда будет между седьмым и шестым местом в прошлом сезоне. Они там и закончили. И это благодаря тому, что «Динамо» еще так начало сезон», — сказал Мостовой.

«Балтика» стала открытием прошлого сезона, с первых туров обосновавшись среди лидеров. Финишировала команда Андрея Талалаева в итоге на шестом месте. Нынешний розыгрыш РПЛ калининградцы начали с поражения от ЦСКА (1:2), за которым последовала победа над московским «Динамо» с аналогичным счетом. Следующим соперником команды будут «Крылья Советов». Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

Ранее Российский тренер объяснил, на что «Балтика» может претендовать в РПЛ.

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