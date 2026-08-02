Тренер объяснил, на что «Балтика» может претендовать в РПЛ

Калининградская «Балтика» не сможет навязать борьбу фаворитам Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Она будет где-то в середнячках и будет бороться. Концовку прошлого чемпионата они провели неважно. Был хороший старт, когда они набрали много очков, но вот концовку они провалили. Так что, думаю, им будет сложно попасть даже в шестерку», — полагает специалист.

«Балтика» стала открытием прошлого сезона, с первых туров обосновавшись среди лидеров. Финишировала команда Андрея Талалаева в итоге на шестом месте. Нынешний розыгрыш РПЛ калининградцы начали с поражения от ЦСКА (1:2), за которым последовала победа над московским «Динамо» с аналогичным счетом. Следующим соперником команды будут «Крылья Советов».

Программа второго тура завершится сегодня тремя матчами. «Оренбург» примет «Зенит», «Краснодар» сыграет с «Факелом», а «Спартак» на выезде поборется с «Ахматом». «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции.

Ранее Талалаев назвал игру своей команды детским садом.