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«Это не «Рубин»: легенда «Спартака» рассказал о проблемах трансфера Даку

Экс-футболист Деменко: в «Спартаке» Даку будет сложно
Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за московский «Спартак» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал албанского нападающего Мирлинда Даку отличным приобретением для московского «Спартака», но вместе с тем отметил, что важно будет, как он адаптируется в коллективе.

«Это однозначно будет хорошее приобретение. Многие писали про характер. Читал Рашида Рахимова, что это такой «уличный» игрок, есть дисциплинарные моменты. Немаловажным фактором будет, как он вольется в обстановку. В «Спартаке» коллектив уже сформирован, и тренер берет его в команду. Как он впишется? В Казани он был лидером, на него много играли, он проявлял свои качества, проявлял себя индивидуально, вытаскивал матчи. «Спартак» – это все-таки не «Рубин», там всегда сложно. Но индивидуально Даку очень силен, приобретение очень хорошее. Посмотрим», — рассказал Деменко.

28-летний Даку провел три полных сезона в казанском «Рубине», каждый из них закончив лучшим бомбардиром команды и забив в сумме 35 мячей в Российской премьер-лиге. В новом чемпионате в двух турах за казанцев он отличился дважды, а в «Спартак» должен перейти после активации красно-белыми суммы отступных, которая равна 11 млн.

Ранее Булыкин рассказал, чего «Спартак» добьется после перехода Даку.

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