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Спорт

Стало известно, как теннис помогает россиянам найти любовь

Эксперт Меркулов заявил, что теннис привлекает людей с активной жизненной позицией
sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

Ракеточные виды спорта и совместная игра на корте стали естественной альтернативой традиционным знакомствам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов.

Более того, интенсивный формат ракеточных тренировок привлекает людей с активной жизненной позицией, схожим набором ценностей и плотным повседневным ритмом.

Эксперт Меркулов подчеркнул, что внутри каждого вида спорта постепенно складывается полноценное сообщество, где участников объединяют не только общее увлечение, но и схожие приоритеты.

«В больших городах люди часто страдают от дефицита живого общения, и корт становится пространством, куда хочется возвращаться не только за игрой, но и за чувством принадлежности и открытости к новым ощущениям. Это особенно ярко проявляется в теннисе и сквоше, где среда единомышленников складывается из тех, для кого тренировки и сильное окружение становятся полноценной частью повседневного ритма жизни и путем личностного роста», — добавил эксперт.

По мнению Меркулова, интерес к ракеточным видам спорта как альтернативной форме нетворкинга будет только расти. Спортивные мероприятия, которые создают естественную среду для знакомств и общения, уже привлекают людей разных возрастов и профессий, и с развитием спортивных пространств тенденция только усилится.

Ранее были названы виды спорта, которые помогают россиянам найти партнера.

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