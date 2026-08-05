Названы виды спорта, которые помогают россиянам найти партнера

В крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств.

Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов.

«На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора — ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций.

В отличие от переписок или встреч в кафе, где люди нередко чувствуют себя скованно в поисках тем для разговора, такой формат сближения способствует более органичному знакомству», — пояснил Меркулов.

По словам эксперта, совместный спортивный опыт работает на сближение лучше и быстрее формальных встреч. Особенно этот эффект заметен в ракеточных видах спорта.

В отличие от больших командных игр, здесь все строится на общении один на один, что позволяет выстроить более тесный личный контакт с партнером.

Меркулов подчеркнул, что сама динамика тренировки требует быстрой адаптации к смене ситуаций и высокой скорости реакции, что позволяет участникам полностью включатся в процесс игры, где напряжение и неловкость от встречи уходят на второй план.

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