Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Названы виды спорта, которые помогают россиянам найти партнера

Эксперт Меркулов признал ракеточные виды спорта лучшими для знакомства с партнером
Shutterstock/Nomad_Soul

В крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств.

Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов.

«На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора — ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций.

В отличие от переписок или встреч в кафе, где люди нередко чувствуют себя скованно в поисках тем для разговора, такой формат сближения способствует более органичному знакомству», — пояснил Меркулов.

По словам эксперта, совместный спортивный опыт работает на сближение лучше и быстрее формальных встреч. Особенно этот эффект заметен в ракеточных видах спорта.

В отличие от больших командных игр, здесь все строится на общении один на один, что позволяет выстроить более тесный личный контакт с партнером.

Меркулов подчеркнул, что сама динамика тренировки требует быстрой адаптации к смене ситуаций и высокой скорости реакции, что позволяет участникам полностью включатся в процесс игры, где напряжение и неловкость от встречи уходят на второй план.

Ранее российская теннисистка поднялась более чем на 100 мест в мировом рейтинге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!