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«Ни результата, ни внятной игры»: легенда «Динамо» раскритиковал Шварца

Булыкин: никто не ожидал, что у «Динамо» не будет результата
Владимир Федоренко/РИА Новости

Знаменитый российский футболист, а ныне политик, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о неудачном начале сезона бело-голубых, отметив, что главный тренер команды Сандро Шварц не оправдывает ожиданий на данный момент.

«Балтика», понятно, грозный соперник, но, конечно, никто не ожидал, что у «Динамо» не будет ни результата, ни внятной игры. У Тюкавина не получается забивать, защита играет не должны образом, у «Динамо» есть проблемы, и сразу их не исправят. Хотя время было, и, учитывая какие футболисты в команде, они должны добиваться результата. Если его в ближайшее время не будет, то будут спрашивать как минимум с руководства. С футболистов тоже, но с руководства – точно», — подчеркнул Булыкин.

Сандро Шварц во второй раз возглавил московское «Динамо» после окончания прошлого сезона, однако на старте нынешнего чемпионата Российской премьер-лиги бело-голубые под его руководством не смогли победить в двух турах, сначала сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0), а затем уступив калининградской «Балтике» (1:2).

Ранее Булыкин назвал главное открытие старта РПЛ.

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