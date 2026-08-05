Булыкин рассказал о судьбе новичков Премьер-лиги

Булыкин: чтобы остаться в РПЛ, у «Факела» и «Родины» будут усиления

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги» и многих известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах закрепиться в РПЛ клубов, которые вышли туда из Первой лиги.

«Пока они выделяются, думаю, им тяжело будет в этом сезоне. Но будут бороться. Мы видели, «Факел» всегда играет до конца. Футболисты понимают, что уровень совершенно другой. Нужно привыкнуть, понять, и пока это произойдет можно оказаться глубоко внизу. Поэтому у этих команд сейчас наверняка будут усиления, чтобы держать уровень Российской премьер-лиги», — считает Булыкин.

Московская «Родина» и воронежский «Факел» не смогли набрать очков в первых двух турах чемпионата, как и тольяттинский «Акрон». При этом «Родина» разгромила в матче первого тура группового этапа Кубка России казанский «Рубин» со счетом 5:0.

Ранее Булыкин назвал главное открытие старта РПЛ.