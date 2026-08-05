Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Булыкин рассказал о судьбе новичков Премьер-лиги

Булыкин: чтобы остаться в РПЛ, у «Факела» и «Родины» будут усиления
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги» и многих известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах закрепиться в РПЛ клубов, которые вышли туда из Первой лиги.

«Пока они выделяются, думаю, им тяжело будет в этом сезоне. Но будут бороться. Мы видели, «Факел» всегда играет до конца. Футболисты понимают, что уровень совершенно другой. Нужно привыкнуть, понять, и пока это произойдет можно оказаться глубоко внизу. Поэтому у этих команд сейчас наверняка будут усиления, чтобы держать уровень Российской премьер-лиги», — считает Булыкин.

Московская «Родина» и воронежский «Факел» не смогли набрать очков в первых двух турах чемпионата, как и тольяттинский «Акрон». При этом «Родина» разгромила в матче первого тура группового этапа Кубка России казанский «Рубин» со счетом 5:0.

Ранее Булыкин назвал главное открытие старта РПЛ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!