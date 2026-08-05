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Россияне забрали все золото в первый день кубка мира по зимнему плаванию

Россияне завоевали все золото первого дня кубка мира по плаванию в ледяной воде
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские спортсмены завоевали золото на всех дистанциях в первый день кубка мира по плаванию в ледяной воде, который проходит в Аргентине. Об этом сообщили во Всероссийской федерации зимнего плавания.

Там отметили, что по итогам первого дня соревнований российские пловцы, выступающие под национальным флагом, заняли первые места на всех заявленных дистанциях. Мужчины и женщины из РФ взяли высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.

«Четыре золотых медали из четырех возможных», — уточнили в федерации.

Кубок мира проходит рядом с городом Эль-Калафате провинции Санта-Крус — в регионе голубых озер и ледников.

4 августа россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золотые медали в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Дуэт из РФ набрал 443,82 балла.

Российские спортсмены выступают на этом турнире в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

Ранее российские синхронистки стали чемпионками Европы.

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