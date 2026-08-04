Россияне завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ

Шлейхер и Терновой выиграли золото в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ

Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золотые медали в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже.

Российский дуэт набрал 443,82 балла. Второе место занял дуэт из Италии Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, которые уступили почти 30 баллов. Бронза досталась украинцам Марку Гриценко и Алексею Середе — 406,05 балла.

2 августа российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Спортсмены показали результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. По итогам пяти попыток Молчанов и Кузина набрали 286,17 балла и заняли второе место. Золото досталось итальянцам Маттео Санторо и Кьяре Пеллакани (305,85), а бронзу выиграли немцы Луис Авила Санчез и Лена Хентшель (284,19).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

Ранее тренер по синхронному плаванию отвергла обвинения России в плагиате на ЧЕ-2026.