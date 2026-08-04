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Тренер назвал «Спартак» реальным конкурентом «Зенита»

Тренер Непомнящий: «Спартак» является реальным конкурентом «Зенита»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал «Спартак» реальным конкурентом петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Мне кажется, «Спартак» сейчас играет на своём уровне. Это команда, которая является реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул. Не скажу, что «Спартак» сейчас прыгает выше головы, но на своем уровне выступает точно, этого достаточно», — сказал Непомнящий.

В матче второго тура «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат». В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее фанаты «Спартака» выступили против трансфера Мирлинда Даку.

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