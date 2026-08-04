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«Все все видят»: в «Спартаке» оценили судейство с «Ахматом»

Капитан «Спартака» Зобнин заявил, что все видят работу арбитров в матчах клуба
Владимир Астапкович/РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин после победы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над грозненским «Ахматом» заявил, что все видят качество работы судей в матчах с участием его команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спорные решения не в пользу «Спартака»? Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг все видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят», — заявил Зобнин.

В первом тайме главный арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву коснулся рукой мяча, полученного от вратаря Александра Максименко при розыгрыше от ворот. Пенальти реализовал Эгаш Касинтура, открыв счет.

После этой встречи «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведет матч с воронежским «Факелом» 10 августа, а красно-белые встретятся с «Краснодаром» 9 августа.

Ранее футболист «Ахмата» рассказал о поражении от «Спартака».

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