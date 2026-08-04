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Тренеру клуба РПЛ стыдно за команду

Тренер «Акрона» Благоевич: мне стыдно за команду
Юрий Стрелец/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич после поражения от «Ростова» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что ему стыдно за команду, передает «Матч ТВ».

«Сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках. Не было желания, агрессии, борьбы что является основой для того, чтобы что‑то тактически и технически получилось», — сказал Благоевич.

Встреча завершилась со счетом 0:4. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин. Также в группе с «Акроном» и «Ростовом«играют московские «Локомотив» и ЦСКА.

Действующим обладателем национального кубка является московский «Спартак», который в прошлом финале в серии пенальти обыграл «Краснодар».

Ранее в клубе РПЛ ответили на вопрос про интерес к Дзюбе.

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