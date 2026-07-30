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Спорт

В клубе РПЛ ответили на вопрос про интерес к Дзюбе

В «Факеле» не стали исключать возможность подписания контракта с Дзюбой
ФК «Акрон» Тольятти

Генеральный директор воронежского «Факела» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему Артему Дзюбе, не исключив возможность подписания контракта. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если самому Артему будет интересно, тогда обсудим возможность подписания. Мы с ним знакомы, нам не нужно проявлять контакты. Будет интересно — будем разговаривать. Пока, видимо, другие цели. Артем был бы усилением для любой команды. Об этом я говорил еще на встрече с болельщиками», — указал он.

До этого российский тренер Александр Григорян предположил, что Дзюба мог бы хорошо подойти воронежскому «Факелу».

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее стало известно, когда Дзюба готов объявить о завершении карьеры.

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