Кокорину предлагали контракт иностранные клубы

Тимофей Бердышев, представитель интересов нападающего Александра Кокорина, рассказал, что его клиентом интересовались клубы из Белоруссии, передает «Спорт день за днем».

«Из Белоруссии предложения были. Александра не заинтересовало выступление в данном чемпионате. Ему хотелось бы в Ла Лигу или АПЛ», — сказал Бердышев.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт. После завершения контракта летом 2026 года он покинул клуб.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее был назван российский футболист, который мог бы играть в каталонской «Барселоне».