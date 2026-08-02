Назван российский футболист, который мог бы играть в «Барселоне»

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги Миодраг Божович заявил, что Александр Кокорин мог играть в мадридском «Реале» или каталонской «Барселоне», передает «Чемпионат».

«По своему уровню Кокорин мог играть в «Барселоне» или «Реале». Большой талант был. Чего не хватило? Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашёл такую», — сказал Можович.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт. После завершения контракта летом 2026 года он покинул клуб.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее мать Кокорина сделала заявление о дальнейшей карьере сына.