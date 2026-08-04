Бывший футболист сборной России Игорь Семшов посоветовал футболисту испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну посоветовали не возвращаться в Россию, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что в данной ситуации Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб. И перезагрузиться там. В Россию я на его месте не возвращался бы. Вернуться он всегда успеет», — сказал Семшов.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

Ранее представитель Захаряна ответил на вопрос о переходе игрока в «Краснодар».