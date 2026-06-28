Представитель Захаряна ответил на вопрос о переходе игрока в «Краснодар»

Представитель Захаряна Голубин: к нам из «Краснодара» не обращались

Геннадий Голубин, представитель полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что никто из представителей «Краснодара» не обращался к нему по вопросу трансфера футболиста, передает Sport24.

«Никто из «Краснодара» к нам и в «Реал Сосьедад» не обращался. Поэтому на данный момент мне нечего сказать по этому поводу, потому ни Арсену, ни нам, ни клубу об этом ничего не известно из-за отсутствия обращения», — сказал Голубин.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Захарян провел 17 матчей, не отметивший результативными действиями.

Ранее Захаряну посоветовали вернуться из Европы.