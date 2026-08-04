«Прогноз не оптимистический»: российский тренер о Даку в «Спартаке»

Российский тренер Валерий Непомнящий скептически относится к трансферу Мирлинда Даку в московский «Спартак», передает «Чемпионат».

«Трансфер хороший, но вопрос в том, насколько Даку готов адаптироваться к болельщикам, команде и игре. В «Рубине» он был единственным лидером, а здесь будет одним из лидеров. У меня не совсем оптимистичный прогноз», — сказал Непомнящий.

«Спартак» официальным письмом уведомил казанский «Рубин» об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Во втором туре «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1).

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее итальянский футболист поддержал возможный переход Даку в «Спартак».