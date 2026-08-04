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Спорт

Лидер «Реала» не может договориться с клубом о деньгах

ESPN Brazil: «Реал» и Винисиус торгуются об условиях контракта из-за €8 млн
Matthew Childs/Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не может договориться с клубом о сумме нового контракта, сообщает ESPN Brazil.

По информации источника, после завершения чемпионата мира 2026 года представитель клуба встретился с агентом игрока и предложил заключить трудовой договор на сумму в €22 млн за сезон. Сторону игрока данное предложение не устроило, так как Винисиус хотел бы зарабатывать €30 млн за сезон.

Контракт 26-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Всего за мадридский клуб он провел 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов купить звезду «Реала» Винисиуса за 120 млн евро.

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